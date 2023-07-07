София, 7 июля, 2023, 06:40 — ИА Регнум. В Болгарии на встречу кортежу украинского президента Владимира Зеленского выбежал православный священник, сообщило интернет-издание OKDiario.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Православный священник пытался предать анафеме президента Украины Владимира Зеленского, когда тот прибыл в Софию на встречу с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым», — говорится в публикации.

На появившихся кадрах видно, как человек в рясе и с крестом в руках выбежал на проезжую часть, по которой двигался кортеж.

Священник выкрикивал: «Анафема, Зеленский, фашистская Украина, сатанистские западники».

Прибывшие на место сотрудники полиции оттащили его от проезжей части.

Как сообщало ИА Регнум, президент Болгарии Румен Радев отказал Украине в предоставлении вооружения в качестве помощи. По словам Зеленского, болгарские власти не могут допустить, чтобы было уменьшение оружия в их армии, в этом и причина отказа.

В Кремле считают, что визит украинского лидера в Болгарию и результаты обсуждения его итогов не способны повлиять на исход спецоперации, ситуация на фронте красноречиво это подтверждает. Киевский режим делает всё возможное, чтобы затащить как можно больше стран напрямую в зону конфликта, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.ИА Регнум