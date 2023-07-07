В Болгарии кортеж Зеленского предали анафеме
OKDiario: православный священник встретил проклятиями кортеж Зеленского в Болгарии
София, 7 июля, 2023, 06:40 — ИА Регнум. В Болгарии на встречу кортежу украинского президента Владимира Зеленского выбежал православный священник, сообщило интернет-издание OKDiario.
«Православный священник пытался предать анафеме президента Украины Владимира Зеленского, когда тот прибыл в Софию на встречу с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым», — говорится в публикации.
На появившихся кадрах видно, как человек в рясе и с крестом в руках выбежал на проезжую часть, по которой двигался кортеж.
Священник выкрикивал: «Анафема, Зеленский, фашистская Украина, сатанистские западники».
Прибывшие на место сотрудники полиции оттащили его от проезжей части.
Как сообщало ИА Регнум, президент Болгарии Румен Радев отказал Украине в предоставлении вооружения в качестве помощи. По словам Зеленского, болгарские власти не могут допустить, чтобы было уменьшение оружия в их армии, в этом и причина отказа.
В Кремле считают, что визит украинского лидера в Болгарию и результаты обсуждения его итогов не способны повлиять на исход спецоперации, ситуация на фронте красноречиво это подтверждает. Киевский режим делает всё возможное, чтобы затащить как можно больше стран напрямую в зону конфликта, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.ИА Регнум