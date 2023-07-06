Москва, 6 июля, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Украина делает всё возможное, чтобы затащить всё больше стран напрямую в зону конфликта, заявил 6 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Таким образом он прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию.

«Разумеется, киевский режим делает всё возможное, чтобы затащить больше стран напрямую в зону конфликта, много стран с головой влезли, понятно, что (Зеленский) будет обсуждать и с болгарами», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем представитель Кремля добавил, что принципиально результаты обсуждений в Болгарии неспособны повлиять на исход спецоперации, ситуация на фронте красноречиво это подтверждает.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля премьер-министр Болгарии Николай Денков подтвердил визит президента Украины в республику. По его словам, он оповестил президента страны Румена Радева о предстоящем приезде Зеленского.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Киева готовят украинскую территорию для оккупации Западом. Она добавила, что Зеленский отказал народу Украины в возможности управлять собственной страной.