Киев, 6 июля, 2023, 21:13 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев отказал Украине в предоставлении вооружения в качестве помощи, заявил 6 июля украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции, видео которой транслировал телеканал «Рада».

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«У нас разный взгляд на вещи, он считает — «нет» — это эскалация предоставлять Украине помощь, а я считаю «нет» — это защита, это абсолютно разная философия», — сказал Зеленский.

По его словам, президент Болгарии не может допустить, чтобы было уменьшение оружия в его армии, в этом причина отказа в предоставлении вооружения.

«А я сказал ему откровенно, что вашего оружия, если мы ляжем, а Россия пойдёт дальше, не хватит», — отметил украинский лидер.

Ранее газета The New York Times написала, что США приняли решение поставить Киеву кассетные боеприпасы, о чём будет объявлено в ближайшее время. В статье отмечается, что представитель американской администрации подтвердил сведения о таком шаге Вашингтона.

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс позднее уточнил, что американская администрация активно рассматривает вопрос о поставке Украине кассетных боеприпасов, однако объявлений на этот счёт пока нет.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что Россия должна поднять вопрос в ООН о том, что США собираются поставить на Украину запрещённые боеприпасы.