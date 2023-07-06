Рязань, 6 июля, 2023, 18:13 — ИА Регнум. В Рязани суд приговорил иностранного гражданина к 20 годам тюрьмы за преступления против половой неприкосновенности малолетней. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 28-летний иностранный гражданин признан виновным в изнасиловании и иных насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.

По данным следствия, в январе 2022 года обвиняемый совершил преступления против половой неприкосновенности малолетней, с которой познакомился в соцсети. Мать потерпевшей, узнав об этом, обратилась в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в городе Егорьевске Московской области был задержан местный житель, который подозревается в сексуальном насилии над детьми. Согласно данным следствия, мужчина 1977 года рождения на протяжении года совершал в отношении пяти детей в возрасте 10–13 лет преступления взамен на деньги. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск по месту жительства подозреваемого и возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ.