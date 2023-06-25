Егорьевск, Московская область, 25 июня, 2023, 20:08 — ИА Регнум. В городе Егорьевске Московской области задержан местный житель, который подозревается в сексуальном насилии над детьми, сообщила 25 июня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета (СК) по региону в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Согласно данным следствия, мужчина 1977 года рождения на протяжении года совершал в отношении пяти детей в возрасте 10–13 лет преступления взамен на деньги.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск по месту жительства подозреваемого и возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ.

Следователи во время обыска обнаружили и изъяли автомобиль, мотоцикл, а также другие предметы. Со слов жертв, на этих транспортных средствах задержанный приезжал к ним. Кроме того, были проведены допросы, опознания с участием жертв преступлений и иные следственные действия.

Как передавало ИА Регнум, в одном из торговых комплексов на юго-востоке Москвы педофил напал на 14-летнюю девочку. По данным следствия, 21 июня мужчина совершил развратные действия в отношении ранее незнакомой несовершеннолетней девочки 2008 года рождения. О случившемся она рассказала родственникам, которые вызвали полицию. Подозреваемого быстро задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия».

В мае за изнасилование девятилетней девочки в Якутии был задержан врач детской больницы. По данным телеканала, бабушка вызвала 9-летней внучке врача на дом, поскольку девочка чувствовала себя плохо. На вызов приехал 42-летний замглавврача, который осмотрел ребёнка и заверил бабушку, что девочку нужно отвезти в больницу. Однако вместо госпитализации врач отвёз ребёнка к себе домой и там изнасиловал. После этого он убедил девочку не рассказывать о случившемся взрослым, пригрозив ей наказанием. Родителям удалось узнать о случившемся и педофила задержали.