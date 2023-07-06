Мелитополь, 6 июля, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Запорожскую АЭС посетили первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба атомной электростанции.

t. meznppofficial Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и врио главы Запорожской области Евгений Балицкий на территории ЗАЭС

Отмечается, что Кириенко и Балицкий убедились в том, что станция работает в штатном режиме.

«Нарушений пределов безопасности нет», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что угроза атаки украинских войск на Запорожскую АЭС останется высокой по меньшей мере до 11–12 июля, когда будет проходить саммит НАТО.

Ранее о возможной попытке удара Киева по ЗАЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе предупредил советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа. Он сообщал, что удар готовится в ночь на 5 июля. Атаки не было, но, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, угроза диверсий, катастрофичных по своим последствиям, остаётся высокой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американским СМИ заявил, что Россия якобы готовит подрыв Запорожской АЭС. В Кремле, комментируя эти обвинения, заявили, что Москва и Международное агентство по атомной энергии заинтересованы в продолжении контактов, всё остальное — ложь.