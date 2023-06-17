Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Превращая Украину в прямую угрозу России, Запад демонстрирует процесс, который можно назвать агонией однополярного мира, заявил 17 июня глава МИД РФ Сергей Лавров на полях ПМЭФ.

Официальное интернет-представительство президента России Сергей Лавров

В эфире в мультимедийной студии «В авангарде Знаний» министр иностранных дел рассказал, что политика коллективного Запада, куда следует отнести и Японию, и Австралию, и Новую Зеландию, сильно ориентирована на Великобританию и США.

После начала Россией спецоперации на Украине Запад наиболее ярко проявил свои инстинкты господства, укрепляющиеся со времён распада СССР, отметил Лавров.

Он рассказал, что Москва много лет убеждала Запад в абсолютной неприемлемости того курса, который он взял в отношении Украины. Запад день за днём превращал её в прямую угрозу безопасности России, в инструмент уничтожения русского языка, русского образования, русской культуры и вплоть до физического уничтожения людей.

«Однополярного мира всё-таки уже не будет, и эта агония, которую мы сейчас наблюдаем, может длиться долгие годы, это целая историческая эпоха», — сказал Лавров.

Западная политика также ярко проявляется и в ситуации с ООН. По словам министра иностранных дел, она перестала выполнять то предназначение, для которого её создали. Организация из площадки для диалога и поиска решений превратилась в трибуну непонимания и нападок.

Он напомнил, что ООН основана на принципе суверенного равенства стран-участниц. Так написано в её Уставе, но это основополагающее правило не выполняется: его попирают буквально каждый день.

«Запад не допускает этого равенства, считая, что надо жить не по принципам и нормам Устава ООН, не по международному праву, а по его правилам», — отметил Лавров.

Запад не считает, что и ему следует выполнять принцип права нации на самоопределение, как и принципы территориальной целостности и уважения суверенитета. Если бы было иначе, то обстановка в мире была бы совсем другой, отметил глава МИД РФ.

16 июня президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, является ли сигналом для стратегических противников России размещение ядерного оружия в Белоруссии, сказал, что не хочет пугать весь мир. Ядерное оружие — это крайнее средство, на случай реальной угрозы России.