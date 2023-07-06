Минск, 6 июля, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Белоруссия рассчитывает, что Россия победит в конфликте на Украине, заявил 6 июля президент республики Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Лукашенко

«Мы рассчитываем», — сказал он на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ, отвечая на вопрос, рассчитывает ли Минск на победу России в конфликте на Украине.

Белорусский лидер добавил, что те, кто не хочет победы России, должны сесть с ней за стол переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет настаивать на принятии страны в НАТО, а также на вступлении этого альянса в конфликт с Россией.

По его словам, Зеленский окончательно понял, что не одержит победу в конфликте, поэтому постепенно стал предъявлять претензии к тем, кто толкал государство к нему.