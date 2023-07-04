Москва, 4 июля, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Курс рубля продолжает снижаться из-за изменения торгового баланса, дополнительных рисков финансовой стабильности нет. Об этом первый зампред Банка России Ксения Юдаева сообщила 4 июля журналистам.

Известия/Сергей Коньков

Она отметила, что в ЦБ выделяют те же основные факторы снижения рубля, они связаны с торговым балансом. Существенно сократилось текущее сальдо в этом году по сравнению с прошлым годом и с последним кварталом. Это связано с сокращением экспортной выручки и снижением цен на сырьё. Вместе с тем на фоне роста экономики восстанавливается импорт.

За последние полтора года, добавила зампред ЦБ, изменилась структура рынка — вырос рынок юаня, ликвидность рынков доллара и евро снизилась. Тем не менее нерегулярности в последнее время не наблюдается.

«С обеих сторон есть продавцы и покупатели, нет расхождения по курсу между разными рынками. О каких-то рисках финансовой стабильности дополнительных сейчас говорить не приходится», — сказала Юдаева.

Также первый зампред ЦБ не видит оснований для возвращения обязательства по продаже экспортёрами валютной выручки.

Как сообщало ИА Регнум, резкое ослабление рубля наблюдается с прошлой недели. За семь торговых сессий курс доллара подрос на 5,5 рубля — до 90,2 рубля, а это максимальное значение с марта 2022 года. Евро почти за это же время поднялся на 5,04 рубля, до 98,28 рубля — максимального значения с марта 2022 года.