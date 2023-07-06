Москва, 6 июля, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Курс доллара поднялся выше 92 рублей, евро — выше 100 рублей впервые с марта 2022 года. Такими цифрами открылись торги на Московской бирже утром 6 июля.

ИА REGNUM Евро

Курс доллара в первые полчаса торгов 6 июля поднялся выше 92 рублей впервые с 28 марта 2022 года, а евро — выше 100 рублей впервые с 29 марта этого же года.

Юань подорожал на 20 копеек и достиг 12,76 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, курс доллара 5 июля на Московской бирже поднялся выше 91 рубля впервые с марта 2022 года.

4 июля курс доллара на Московской бирже впервые с 28 марта 2022 года превысил 90 рублей. В это же время евро стоил 98,05 рубля (+1,45%), юань — 12,425 рубля (+1,99%).