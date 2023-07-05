Москва, 5 июля, 2023, 20:58 — ИА Регнум. В возрасте 82 лет скончался актёр и режиссёр, заслуженный артист России Алексей Кузнецов. Об этом 5 июля сообщается на сайте театра имени Вахтангова.

Ekaterina Tsvetkova/ globallook.com Алексей Кузнецов

«С глубоким прискорбием сообщаем. Сегодня, 5 июля, на 83-м году ушёл из жизни мастер вахтанговской сцены, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России Алексей Глебович Кузнецов», — говорится в сообщении.

Причины смерти артиста не уточняются.

В 1964 году Кузнецов с красным дипломом окончил Театральное училище имени Щукина, после чего поступил в труппу Театра имени Вахтангова, где трудился более 55 лет. На его счету около 50 ролей в театре.

В кино одной из его наиболее известных работ была роль герцога Бэкингема в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра». Также он снимался в таких картинах, как «Зелёный огонёк», «Отцы и дети» и другие.