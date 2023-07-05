Тбилиси, 5 июля, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили в ближайшее время вернётся в Тбилиси. Об этом 5 июля сообщил журналистам глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД страны выслать посла Грузии в Киеве из-за ситуации с бывшим грузинским лидером Михаилом Саакашвили.

«Посол вернется в Грузию в ближайший период. Также очень важно, на основании чего было принято это непонятное решение. Считаю, что в отношении бывшего президента всё очевидно — все вопросы о том, насколько ответственно относится государство к правам всех заключенных, в том числе господина Саакашвили», — сказал Дарчиашвили.

Он добавил, Грузия продолжит помогать Украине, и ни одно безответственное решение не заставит её свернуть с этого пути.

Как передавало ИА Регнум, в начале апреля Саакашвили в беседе с изданием Politico заявил, что умирает, находясь в заключении, из-за многочисленных заболеваний, хотя по возвращении в страну в 2021 году был здоров. Здоровье политика начало резко ухудшаться после задержания грузинскими властями 1 октября 2021 года и заключения под стражу. Он сильно похудел и признался в 20 заболеваниях. Саакашвили обвиняют в убийстве банкира и избиении чиновника, незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне митинга в 2007 году.

Суд Страсбурга в мае отказал в иске защиты Саакашвили с требованием его перевода в зарубежную клинику для прохождения лечения.

Врач-нарколог, психиатр Василий Шуров в беседе с ИА Регнум предположил, что огромная потеря веса и серьёзные изменения во внешности Саакашвили могли быть вызваны синдромом отмены после принятия тяжёлых наркотических веществ, но только если ему в тюремную камеру поставлялись наркотики.