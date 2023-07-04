Москва, 4 июля, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Огромная потеря веса и серьёзные изменения во внешности бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили могли быть вызваны синдромом отмены после принятия тяжёлых наркотических веществ, но только если ему в тюремную камеру поставлялись наркотики. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал врач-нарколог, психиатр Василий Шуров.

Кадр из видео Михаил Саакашвили

Ранее Михаил Саакашвили впервые за долгое время появился на публике и удивил многих своим внешним видом. Бывший президент Грузии принял участие в судебном заседании по делу о силовом разгоне митинга в 2007 году, он выступал из своей камеры по видеосвязи. Было видно, что Саакашвили сильно похудел — у него впали щёки, начали торчать рёбра. Сообщается, что его вес теперь не превышает 60 кг при росте около двух метров. Как известно, раньше вес Саакашвили был в пределах 100 кг. Ряд экспертов и политиков допустил, что такие изменения во внешности бывшего политика связаны с его злоупотреблением запрещёнными веществами и последствием их отмены.

По мнению врача-нарколога Шурова, бывший грузинский лидер так в первую очередь пытается симулировать психическое заболевание, чтобы его переместили из тюрьмы в больницу.

«Нет у него серьёзных проблем со здоровьем, просто человеку надо вырваться из тюрьмы. Там большой психиатрии нет. Но надо показать на весь мир, что его там мучают, он плохо питается, объявил голодовку, скоро может умереть. Задача — по медицинским показаниям вырваться из тюрьмы. Проще говоря — этот человек симулянт. Поверьте, там так много энергии, что его жизни ничего не угрожает», — поделился Шуров.

По мнению нарколога, Саакашвили мог специально продумать такой ход с демонстрацией измождённой внешности, возможно, совместно со своими адвокатами и сподвижниками. Как отметил Шуров, серьёзная потеря веса некогда крупного политика эффектно впечатлила весь мир. Также врач не стал полностью исключать и версию с наркотической зависимостью Саакашвили, однако, как пояснил Шуров, есть нюанс.

«По идее синдром отмены он должен был пережить давно. Только первые несколько месяцев после прекращения принятия наркотиков люди могут так демонить и меняться. А Саакашвили же сидит уже давно. Но если только ему туда кто-то не приносил наркотики, а потом резко зачем-то это прекратил, тогда может быть синдром отмены», — допустил врач-нарколог.

В свою очередь, врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов выдвинул другую версию измождённого состояния политика. По его мнению, большая потеря веса является очевидным следствием голодовки, что, однако, может привести к развитию более серьёзных заболеваний.

«Могут быть серьёзные проблемы с иммунитетом, любая болезнь легко прицепится. Но ещё такая критичная потеря веса может быть связана с гиперфункцией щитовидной железы, может быть и при сахарном диабете 1-го типа, после тяжёлого инфекционного заболевания с обезвоживанием, или когда человек долгое время находился на постельном режиме и был обездвижен», — рассказал Викулов.

При этом иммунолог усомнился, что такое падение массы тела было вызвано непосредственно синдромом отмены после употребления наркотиков.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД страны выслать посла Грузии в Киеве из-за ситуации с Михаилом Саакашвили. Он заявил, что давно призывал грузинские власти прекратить издевательство над политиком и передать Саакашвили Киеву для лечения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это написала на своей странице в Telegram: «Такие таблетки есть только у Зеленского».

В начале апреля Саакашвили в беседе с изданием Politico заявил, что умирает из-за многочисленных заболеваний, находясь в заключении. По его словам, по возвращении в страну в 2021 году, спустя восемь лет изгнания, был «здоровым и энергичным». Он утверждает, что здоровье начало резко ухудшаться после задержания грузинскими властями 1 октября 2021 года и заключения под стражу.