Киев, 3 июля, 2023, 21:46 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД страны выслать посла Грузии в Киеве из-за ситуации с бывшим грузинским лидером Михаилом Саакашвили. Об этом 3 июля Зеленский написал в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Мы неоднократно призывали официальный Тбилиси остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили в Украину. Наши партнёры в координации с Украиной также предлагали различные опции спасения», — сообщил он.

Зеленский уточнил, что поручил министерству иностранных дел вызвать посла Грузии на Украине, выразить ему решительный протест и предложить покинуть страну в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей.

Украинский президент снова призвал власти Грузии передать Саакашвили для лечения.

Как передавало ИА Регнум, в начале апреля Саакашвили в беседе с изданием Politico заявил, что умирает, находясь в заключении, из-за многочисленных заболеваний, хотя по возвращении в страну в 2021 году был здоров. Здоровье политика начало резко ухудшаться после задержания грузинскими властями 1 октября 2021 года и заключения под стражу. Он сильно похудел и признался в 20 заболеваниях. Саакашвили обвиняют в убийстве банкира и избиении чиновника, незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне митинга в 2007 году.

Суд Страсбурга в мае отказал в иске защиты Саакашвили с требованием его перевода в зарубежную клинику для прохождения лечения.