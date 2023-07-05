Вашингтон, 5 июля, 2023, 13:50 — ИА Регнум. На поздравительной открытке, которую Тихоокеанский флот ВМС США разместил в Twitter по случаю Дня независимости Соединённых Штатов, оказались изображения российских многоцелевых истребителей Су-27 и сторожевого корабля проекта 61.

Виталий Невар/РИА Новости Многоцелевой истребитель Су-27

Так, в центре картинки изображён военнослужащий, отдающий воинское приветствие, на его фоне видна военная техника, изображённая чёрным цветом. Однако американцы смогли разглядеть силуэты не военной техники США, а российских истребителей Су-27 и сторожевого корабля проекта 61.

«Счастливого Дня независимости», — гласит подпись к открытке в аккаунте флота ВМС США в Twitter. Позднее этот твит был удалён.

Тем временем пользователи соцсети активно отреагировали на это в комментариях.

Читатель микроблога с ником FoxtrottKilo с иронией отметил: «Превосходный русский эсминец и самолёты. Молодцы!»

Пользователь Tore задался вопросом, дезертирует ли американский Тихоокеанский флот?

Gianluca упрекнул авторов поздравления, которые не воспользовались изображениями собственных кораблей и самолётов. «Вы самый большой в мире флот», — напомнил пользователь.

«Су-27 и российский эсминец. Отлично сработано, ВМС США», — добавил Andy.

Mac attack пошутил, что на открытке хотя бы не радужный флаг.

Ещё один пользователь предположил, что американские моряки поленились сделать картинку и прибегли к помощи ChatGPT. После инцидента кого-то уволят, резюмировали читатели.

Как передавало ИА Регнум, ранее Южное командование министерства обороны США поздравило американские ВВС с 73-летием открыткой с очертаниями советско-российских истребителей Су-27. Пользователи соцсетей раскритиковали военных за непрофессионализм и отметили, что такое поздравление выглядит откровенным издевательством.