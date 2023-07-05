Вашингтон, 5 июля, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Тихоокеанский флот США поздравил свою страну с Днём независимости, разместив в Twitter открытку с силуэтами российских истребителей Су-27 и большого противолодочного корабля советского проекта 61. Пользователи соцсети активно отреагировали на это в комментариях.

Vitaly Kuzmin Истребитель Су-27

Читатель микроблога с ником FoxtrottKilo с иронией отметил: «Превосходный русский эсминец и самолеты. Молодцы!»

Пользователь Tore задался вопросом, дезертирует ли американский Тихоокеанский флот?

Gianluca упрекнул авторов поздравления, которые не воспользовались изображениями собственных кораблей и самолётов.

«Вы самый большой в мире флот», — напомнил пользователь.

«Су-27 и российский эсминец. Отлично сработано, ВМС США», — добавил Andy.

Mac attack пошутил, что на открытке хотя бы не радужный флаг.

Ещё один пользователь предположил, что американские моряки поленились сделать картинку и прибегли к помощи ChatGPT. После инцидента кого-то уволят, резюмировали читатели.

После критики изображение было удалено из микроблога Тихоокеанского флота США.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Южное командование министерства обороны США поздравило американские ВВС с 73-летием открыткой с очертаниями советско-российских истребителей Су-27. Пользователи соцсетей раскритиковали военных за непрофессионализм и отметили, что такое поздравление выглядит откровенным издевательством.