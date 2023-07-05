Москва, 5 июля, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 91 рубля впервые с марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов 5 июля.

Владимир Югасов ИА REGNUM Доллар

Курс доллара расчётами «завтра» к 16:01 мск растёт до 90,89 рубля. В течение дня он уже достигал отметки 91,07 рубля. Курс евро поднимается до 99,09 рубля, юаня — до 12,52 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля курс доллара на Московской бирже впервые с 28 марта 2022 года превысил 90 рублей. В это же время евро стоил 98,05 рубля (+1,45%), юань — 12,425 рубля (+1,99%).

По словам первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, факторы снижения рубля связаны с торговым балансом. Существенно сократилось текущее сальдо в 2023 году по сравнению с прошлым годом и с последним кварталом. Это связано с сокращением экспортной выручки и снижением цен на сырьё. Вместе с тем на фоне роста экономики восстанавливается импорт.