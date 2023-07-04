Москва, 4 июля, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Курс доллара на Московской бирже превысил 90 рублей впервые с 28 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов 4 июля.

Известия/Сергей Коньков

По данным на 14:33 мск, стоимость доллара США поднялась до 90,04 рубля (+1,51%). К 15:05 мск доллар торговался у отметки 89,9 рубля (+1,36%).

В это же время европейская валюта стоила 98,05 рубля (+1,45%), китайский юань — 12,425 рубля (+1,99%). Выше 98 рублей курс евро поднялся впервые с 29 марта 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня курс доллара на Московской бирже впервые с марта 2022 года поднялся выше 86,5 рубля. По мнению профессора школы финансов факультета экономических наук ВШЭ Александра Абрамова, участники рынка нервно отреагировали на события в стране 24 июня, при этом вырос спрос на валюту со стороны населения. Эксперт предположил, что скоро всё успокоится, хотя нервная обстановка, вызванная фактором неопределённости, пока сохранится.