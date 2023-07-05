Харьков, Украина, 5 июля, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) и ВСУ в Харьковской области готовятся к изъятию гражданских автомобилей и техники. Об этом 5 июля сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По информации местных жителей, в Харьковской области начались совместные рейды украинских силовиков на частные предприятия и в фермерские хозяйства для получения информации по имеющейся у них технике и автотранспорту, который впоследствии можно будет использовать в военных целях», — написал он в своём Telegram-канале.

Эксперт уточнил, что киевские силовики особо интересуются внедорожниками, грузовиками, экскаваторами и тягачами.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы Украины не успели применить на поле боя часть поставленной Западом военной техники. Её разгромили российские военные в местах разгрузки и не дали доставить до места назначения. Он уточнил, что в Харьковской области в местах разгрузки на железнодорожных станциях была поражена доставленная из центральных и западных районов Украины военная техника ВСУ.

Кроме этого, авиация и артиллерия «Западной» группировки войск Вооружённых сил России, выполняющие задачи на купянском направлении, за прошедшие сутки уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области.

К середине июня ВСУ потеряли 15% от всех поставленных США бронемашин Bradley. По информации портала Oryx, 16 из 109 американских бронемашин уничтожены, повреждены или брошены за последние несколько дней. В целом ВСУ потеряли по меньшей мере 3600 единиц техники с февраля 2022 года.

Кроме того, Украина потеряла более 160 танков и 360 бронемашин, что, по оценке Путина, составило до 30% всех западных поставок.

Позднее, 27 июня, Путин заявил, что только на ореховском направлении с момента контрнаступления ВСУ потеряли 780 бронемашин и 259 танков.