Москва, 2 июля, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Авиация и артиллерия «Западной» группировки войск Вооружённых сил России, выполняющие задачи на купянском направлении, за прошедшие сутки уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области. Об этом 2 июля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«В районе населённого пункта Кисловка уничтожены два склада боеприпасов подразделений 103-й бригады территориальной обороны», — рассказал он.

Конашенков отметил, что в результате ударов «Западной» группировки войск противник за сутки потерял на купянском направлении до 40 военнослужащих, боевую бронемашину, два пикапа, а также гаубицу Д-20.

ВСУ продолжают активно действовать на купянском направлении. В Минобороны 1 июля сообщили о пресечении деятельности украинских диверсантов. За сутки ВСУ потеряли на этом направлении около 75 военнослужащих. Кроме того, авиация и артиллерия «Западной» группировки нанесли удары по пункту временной дислокации 36-го отдельного стрелкового батальона, скоплениям войск 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригады украинской теробороны.