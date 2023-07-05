* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 5 июля, 2023, 05:12 — ИА Регнум. Открытая поддержка боевиков украинского националистического образования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запятнала позором Соединённые Штаты Америки, заявил 4 июля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Так он прокомментировал пребывание в США представителей украинских нацистов и встречи с ними в Конгрессе.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Нельзя равнодушно смотреть на то, как в стране, внесшей вклад в разгром фашистской Германии, чествуют наследников Гитлера и Бандеры. Это предательство памяти американцев, которые отдали свои жизни в годы Второй мировой войны», — сказал дипломат.

Совершившие множество преступлений по отношению к русскому населению в Донбассе террористы теперь выступают в стенах некогда авторитетного Стэнфордского университета, добавил Антонов.

Посол поинтересовался, что именно хотят привить молодым американцам и иностранным студентам, обучающимся в этом вузе. Человечество всеми силами должно противостоять героизации нацизма. В США в ответ вводятся абсурдные запреты на проведение памятных мероприятий, в том числе возложение венков к мемориалу «Дух Эльбы», заключил он.

Ранее ИА Регнум передавало, что 21 июня актёр Джеймс Кэвизел в интервью бывшему советнику Дональда Трампа Стиву Бэннону сказал, что власти США два года врали американцам, что в батальоне «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет нацистов. Может, Путин защищался, предположил он.

Сотрудники Управления верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировали рост количества нарушений украинскими силовиками прав людей с 22 февраля 2022 года, установили десятки случаев пыток мирных жителей.