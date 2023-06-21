* запрещённая в России организация

Вашингтон, 21 июня, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Власти США два года врали американцам, что в батальоне «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет нацистов, заявил 21 июня актёр Джеймс Кэвизел, известный по фильмам «Страсти Христовы» и «Солдат Джейн», в интервью бывшему советнику Дональда Трампа Стиву Бэннону.

Иван Шилов ИА REGNUM «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Он рассказал, что начал искать материалы по этой теме и получил надёжную информацию о том, что в батальоне «Азов», как оказалось, есть нацисты.

«Нам два года говорили, что в нём нет нацистов. А оказывается, есть. И теперь думаю: «Погодите-ка минутку! Может, Путин защищался?» — сказал Кэвизел в подкасте War Room.

Ранее французская журналистка Кристель Нэан сообщила, что сотрудники западных и украинских СМИ платили военнослужащим ВСУ, чтобы те обстреливали жилые кварталы Артёмовска, а потом в своих репортажах выдавали эти обстрелы за военные преступления России.

Деньги от журналистов получали в том числе военнослужащие подразделений «Азова» и «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в составе ВСУ, отметила она. Зная заранее о предстоящем обстреле, сотрудники этих СМИ, естественно, оказывались на месте первыми, пояснила Нэан.