Женева, Швейцария, 27 июня, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Сотрудники Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировали рост количества нарушений украинскими силовиками прав людей с 22 февраля 2022 года, установили десятки случаев пыток мирных жителей. Об этом говорится в отчёте УВКПЧ ООН, опубликованном 27 июня на сайте организации.

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«Из опрошенных задержанных, связанных с конфликтом, 43 (34 мужчины и девять женщин) предоставили достоверные рассказы о пытках и жестоком обращении, совершённых сотрудниками правоохранительных органов, военнослужащими или надзирателями», — сказано в отчёте.

По информации УВКПЧ, чаще всего пытки проводят в местах, где задержанные находятся неофициально, но есть подобные случаи и в официальных следственных изоляторах. Украинские силовики в том числе задерживают тех, кто оказывал гуманитарную помощь на территории, подконтрольной России.

Кроме того, в УВКПЧ задокументировали 75 случаев, когда на Украине без оснований задержали людей: 17 женщин, 57 мужчин и одного мальчика. Часто это сопровождалось насилием со стороны правоохранительных органов или ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, украинские силовики неоднократно демонстрировали жестокость к российским военнопленным и гражданскому населению. Солдат Вооружённых сил России Александр Блошенко, побывавший в плену, сообщил, что украинские военные били его резиновой дубинкой, топили, пытали электрошоком. Они также звонили его матери и требовали от неё выходить на протестную акцию на Красной площади.

Другой российский боец рассказал следователям, как ему в плену вырезали на груди скандинавский символ. Он также видел, как украинские неонацисты избили до смерти другого военнопленного.

Также есть много сведений, что украинские силовики и представители националистических формирований расстреливают раненых российских военнослужащих и мирных жителей. Пленный боевик группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассказал, как с сослуживцем обстрелял машину, где сидели четверо взрослых и трое детей. В результате погиб водитель, ребёнок получил ранение.