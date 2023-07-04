Москва, 4 июля, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Жители деревни Троица в Новой Москве обнаружили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолётного типа. Об этом 4 июля сообщает Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА Регнум

«Имеет ли беспилотник взрывную начинку — неизвестно. Сейчас на место следуют экстренные службы», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, утром 4 июля в районе Кубинки Московской области упал беспилотник самолётного типа. Его падение произошло на территории одного из военных объектов.

В Минобороны сообщили, что система противовоздушной обороны уничтожила на территории Новой Москвы четыре украинских БПЛА, ещё один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку беспилотников актом терроризма Киева. Она призвала мировое сообщество осознать тот факт, что Британия, США и Франция, которые являются постоянными членами СБ ООН, финансируют террористический режим.