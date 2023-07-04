Москва, 4 июля, 2023, 08:53 — ИА Регнум. Попытка Киева атаковать дронами район, в котором расположены объекты гражданской инфраструктуры, является очередным актом терроризма. Об этом 4 июля написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Известия/Эдуард Корниенко

«Попытка киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, принимающий, кстати, и зарубежные рейсы, — очередной акт терроризма. Учитывая, что эти теракты Зеленский совершает поставленным Западом или на западные средства закупленным оружием, то это терроризм международный», — написала дипломат.

Захарова указала на то, что мировому сообществу нужно осознать, что Британия, США и Франция, которые являются постоянными членами СБ ООН, финансируют террористический режим.

Как передавало ИА Регнум, утром 4 июля в районе Кубинки Московской области упал беспилотник самолётного типа. Его падение произошло на территории одного из военных объектов. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Специалисты проводят осмотр территории.

Несколько авиарейсов, прибытие которых намечалось во Внуково утром 4 июля, перенаправили в другие аэропорты Москвы. По данным Росавиации, ограничения по приёму и выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково продлены до 08:00 мск.

Ещё три беспилотника были сбиты в Новой Москве в районе посёлков Валуево и Кубинка, а также в Калужской области. В районах падения обломков беспилотников работают оперативные службы.