Кубинка, Московская область, 4 июля, 2023, 07:25 — ИА Регнум. В районе Кубинки Московской области упал беспилотный летательный аппарат самолётного типа, сообщили 4 июля в экстренных службах.

(сс) Lars_Nissen_Photoart Беспилотник

«На территории одного из военных объектов в Кубинке произошло падение беспилотника. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — ссылается ТАСС на источник.

Проводится осмотр территории.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 4 июля в Новой Москве в районе посёлка Валуево, а также в Калужской области были сбиты три беспилотника самолётного типа. В районах падения обломков дронов работают оперативные службы. О пострадавших и разрушениях сведений нет.

Украинские военные вечером 24 июня направили беспилотник на одно из промышленных предприятий в Шебекино. В результате произошло небольшое возгорание. Прибывшие спасатели ликвидировали огонь. Пострадавших при атаке ВСУ нет.