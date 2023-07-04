Москва, 4 июля, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проинформирован о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Оценку произошедшему дадут правоохранительные органы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 4 июля журналистам.

Telegram-канал Бабинеца Сергея Адвокат Александра Немов и журналистка Елена Милашина

Представитель Кремля, комментируя нападение, отметил, что президент только что завершил участие в виртуальном саммите ШОС — продолжительном мероприятии. Главе государства, разумеется, доложили о произошедшем.

Вопросом занимается уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она уже обратилась в Следственный комитет Чечни, в связи с нападением на журналистку требуется проверка, сообщил Песков.

Оценку произошедшему должны давать правоохранители, добавил он.

«Безусловно, речь идёт об очень серьёзном нападении, которое требует достаточно энергичных мер», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв заявил, что организация изучает ситуацию с нападением на корреспондента «Новой газеты» Елену Милашину в Чечне. На Милашину и адвоката Немова напали в Грозном, где суд оглашал приговор по делу Заремы Мусаевой. Журналистка госпитализирована.