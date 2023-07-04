Москва, 4 июля, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Союз журналистов России (СЖР) изучает ситуацию с нападением на корреспондента «Новой газеты» Елену Милашину в Чечне. Об этом сообщил 4 июля глава СЖР Владимир Соловьёв.

Telegram-канал Бабинеца Сергея Адвокат Александр Немов и журналист Елена Милашина

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о нападении неизвестных на адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова и журналистку Милашину, которые прибыли в Грозный на оглашение приговора по делу Мусаевой. По словам Соловьёва, о происшествии знают в СЖР, а также в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Подробности ситуации сейчас также выясняют и наши коллеги в Совете по правам человека», — сказал ТАСС глава СЖР.

Соловьёв выразил надежду, что виновных в избиении адвоката и журналистки найдут и накажут. Он подчеркнул, что нападение на представителей СМИ — неприемлемо.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2022 года Милашина заявляла об угрозах в свой адрес со стороны чеченских властей, из-за чего ей пришлось временно покинуть Россию. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что о ситуации доложено главе государства.

Зарема Мусаева — супруга экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Женщину в январе минувшего года задержали в Нижнем Новгороде и доставили в Чечню. Глава республики Рамзан Кадыров заявлял, что Мусаева отказывалась явиться в суд в качестве свидетеля, а в Грозном напала на полицейского.