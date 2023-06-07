Москва, 7 июня, 2023, 21:35 — ИА Регнум. МВД России подготовило проект приказа, в соответствии с которым граждан России, не явившихся в военкомат по повестке, могут ограничить в правах управления транспортным средством. Текст был опубликован 7 июня на портале проектов нормативных актов.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

В частности, ограничения могут накладываться в том случае, если в едином электронном реестре воинского учёта появится решение «о принятии временных мер, направленных на обеспечение явки ‎по повестке военного комиссариата», после чего информация появится в программном обеспечении федеральной информационной системы Госавтоинспекции в течение суток.

Снять ограничение будет возможно только после того, как в реестре появится отметка о том, что гражданин пришел в военкомат.

Ранее на портале проектов правовых актов появилось предложение Минобороны о том, что граждан России могут начать оповещать о мобилизации с помощью СМС-рассылки. Отмечается, что данные изменения сократят сроки проведения оповещения населения по мобилизации и позволят повысить его качество.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, который предполагает в том числе возможность выдачи повесток в электронном виде.