Белгород, 25 июня, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Основные восстановительные работы в Шебекинском округе, пострадавшем от обстрелов со стороны ВСУ, планируется завершить к 1 августа. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 25 июня в Telegram-канале.

Николай Гынгазов/ТАСС Разрушенное от обстрелов ВСУ здание в Шебекино

Он отметил, что объём восстановительных работ большой, власти оценивают его по каждому дому и кварталу. Сам Шебекинский округ не справится. В первую очередь будут восстановлены кровли и остекление.

«Министерство жилищного хозяйства должно составить детальный план-график восстановительных работ, начиная с окон, кровли — главные виды работ. Завершить эту работу планируем к 1 августа», — написал Гладков.

Восстановительные работы на фасадах и внутри жилых помещений будут выполнены на следующем этапе, добавил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, приграничный Шебекинский округ Белгородской области регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В ночь на 1 июня округ подвергся сильнейшей атаке, после чего жители начали массово покидать свои дома.

Гладков 20 июня объявил о начале полномасштабного обследования квартир и жилых домов, пострадавших от обстрелов, перед восстановительными работами. С 21 июня власти отменили, кроме ночного времени, пропускной режим на въезде и выезде из Шебекино. В тот же день губернатор вручил ключи от новых квартир жителям, которые полностью утратили свои дома в результате обстрелов. Средства на них были выделены из федерального бюджета по поручению президента России Владимира Путина.