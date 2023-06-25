Шебекино, Белгородская область, 2 июля, 2023, 11:01 — ИА Регнум. В Шебекинском городском округе Белгородской области возобновляют работу крупные и средние предприятия, которые пострадали в результате обстрелов со стороны украинских военных. Как сообщил 2 июля глава региона Вячеслав Гладков, на сегодня уже заработали более половины из них.

Кроме того, добавил губернатор, с 3 июля приступит к работе фабрика, производящая знаменитые шебекинские макароны.

«Начнут работать первые линии, это порядка трети от численности состава, работающего на данном предприятии. Будут выпускать одну тонну макарон в час», — написал Гладков в соцскети «Вконтакте».

Также идёт и процесс восстановления жилого сектора. В Шебекино восстановили 62 частных и 65 многоквартирных домов, поврежденных из-за обстрелов.

«Восстанавливаем в первую очередь кровлю и тепловой контур, окна, затем будем приступать к другим видам работ. Главная задача — к 1 августа восстановить тепловой контур разрушенного жилья», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, из-за массовых обстрелов в Шебекино различные повреждения получили более 700 частных и 113 многоквартирных домов. В ночь на 1 июня округ подвергся сильнейшей атаке, после чего жители начали массово покидать свои дома.

20 июня Гладков сообщил о начали широкомасштабных работ по оценке ущерба, нанесённого ВСУ, а также работ по восстановлению жилищного фонда. Основные восстановительные работы планируется завершить к 1 августа.

В связи с улучшением оперативной обстановки с 21 июня власти Белгородской области вновь открыли въезд в Шебекино и Новую Таволжанку.