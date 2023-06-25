Шебекино, Белгородская область, 25 июня, 2023, 12:50 — ИА Регнум. В связи с улучшением оперативной обстановки власти Белгородской области вновь открыли въезд в Шебекино и Новую Таволжанку, сообщил 25 июня глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино

«[Принято решение] восстановить с 10:00 сегодняшнего дня движение в Шебекино и Новую Таволжанку в том формате, в котором оно осуществлялось в предыдущие дни, то есть до вчерашнего дня до 18:00. Таких ограничений на въезд [как накануне] уже нет. Оперативная обстановка позволяет нам это сделать», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

На въезде в оба населённых пункта будет размещаться пост ГИБДД, но проверки будут выборочными, добавил губернатор.

Ранее власти Белгородской области из-за обстрелов ВСУ приняли решение эвакуировать жителей Шебекино, Новой Таволжанки и ещё ряда посёлков и ограничить въезд в населённые пункты. 25 июня на фоне попытки военного мятежа в России въезд в город и посёлок были закрыты.

25 июня в ряде регионов вводились и другие транспортные ограничения. На некоторых участках трассы М-4 «Дон» въезды были закрыты или ограничены, часть участков магистрали были закрыты для движения, в «Автодоре» призвали водителей выбирать маршруты в объезд этой трассы. В нескольких субъектах Федерации было приостановлено межрегиональное автобусное сообщение, а центральный автовокзал Ростова-на-Дону отменил все рейсы.

24 июня в обращении к нации Владимир Путин заявил, что в стране произошла попытка совершения вооружённого мятежа. Россия сейчас сражается со всей военно-информационной машиной Запада, и такие действия являются предательством, отметил глава государства. Власти не допустят раскола в России, страна, преодолев испытания, выйдет из них ещё более сильной, добавил Владимир Путин.

Вечером 24 июня в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с главой ЧВК Евгением Пригожиным. Было достигнуто соглашение об остановке движения вооружённых лиц по территории России и деэскалации напряжения. В пресс-службе Пригожина подтвердили, что бойцы ЧВК возвращаются в тыловые лагеря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что уголовного преследования рядовых бойцов ЧВК не будет, а Пригожин направится в Белоруссию.