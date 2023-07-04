Красный Лиман, ДНР, 4 июля, 2023, 08:14 — ИА Регнум. На краснолиманском участке фронта у ВСУ фиксируется снижение использования западной военной техники, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По его словам, при объективном контроле линии боевого соприкосновения на Сватовско-Кременском участке отмечается тенденция к увеличению применения вооружения и техники советского образца.

С ряда позиций украинских войск второй и третьей линии обороны выведены западные самоходные артиллерийские установки и бронетранспортёры, добавил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, на запорожском участке фронта российские военные не только качественно обороняются, но и контратакуют с минимальными рисками для личного состава. Киевские власти, наоборот, бросают волнами на убой всё новые силы, считает глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В последние дни июня ВСУ потеряли порядка трёх тысяч бойцов на луганском направлении. В течение нескольких дней Вооружённые силы России отразили на данном участке свыше 50 атак противника. Помимо этого, российские военнослужащие пресекли действия 14 диверсионно-разведывательных групп.