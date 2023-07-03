Москва, 3 июля, 2023, 08:16 — ИА Регнум. ВСУ за прошедшую неделю потеряли порядка трёх тысяч бойцов на луганском направлении. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, в течение минувшей недели Вооружённые силы России на луганском направлении отразили свыше 50 атак противника.

«Ликвидировано порядка трёх тысяч украинских боевиков и наёмников», — приводит РИА Новости слова Марочко.

Помимо этого, российские военнослужащие пресекли действия 14 диверсионно-разведывательных групп, добавил эксперт.

Марочко добавил, что ВС РФ уничтожили десять танков, в том числе иностранного производства, порядка 75 единиц автомобильной техники, 45 различных бронированных машин, 40 различных буксируемых и самоходных артиллерийских систем.

Как передавало ИА Регнум, 29 июня Марочко сообщил, что украинская армия наращивает силы в районе Артёмовска, в том числе подтягивает бронетехнику. Также противник усилил обстрелы на этом направлении.

2 июля находящиеся в районе села Белогоровка в ЛНР бойцы 2-го армейского корпуса Южной группировки войск Вооружённых сил России призвали украинских солдат сложить оружие.