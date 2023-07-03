Мелитополь, 4 июля, 2023, 01:32 — ИА Регнум. На запорожском участке фронта российские военные перешли в активную оборону, заявил РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Министерство обороны Российской Федерации ВС России

По его словам, российские войска не только качественно обороняются, но и контратакуют с минимальными рисками для личного состава. Киевские власти, наоборот, бросают волнами на убой всё новые силы, добавил Рогов.

Ранее ИА Регнум передавало, что, по данным врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, после начала наступления ВСУ потеряли на запорожском направлении около 20 тыс. человек. Противник ежедневно атакует, не жалея своих солдат. Несмотря на значительные потери, у Киева достижений нет. Российские военные пресекают деятельность диверсионно-разведывательных групп и отбрасывают противника на исходные позиции.

С 4 июня только на запорожском, южнодонецком и донецком направлениях, где ВСУ предпринимают безуспешные атаки, российские Вооружённые силы уничтожили три вертолёта, 15 самолётов, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard. На всех направлениях ВСУ лишились около 2,5 тысячи единиц различного вооружения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.