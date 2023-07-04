Москва, 4 июля, 2023, 06:44 — ИА Регнум. Министерством транспорта России предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для водителей электросамокатов, нарушивших правила дорожного движения. Об этом сообщает 4 июля газета «Известия» со ссылкой на письмо ведомства в адрес депутата Госдумы Александра Якубовского («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Штраф

Тем, кто пользуется средствами индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатами, пропишут штрафы в КоАП за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

С марта 2023 года вступили в силу поправки в ПДД, которые касаются использования СИМ. К ним относятся электросамокаты, электровелосипеды, гироскутеры, сигвеи, моноколёса и другая аналогичная техника независимо от мощности двигателя.

Электросамокатчиков будут штрафовать за нарушение максимальной скорости движения в 25 км/ч, запрет на пересечение пешеходных переходов без предварительного спешивания согласно статье 12.29 КоАП. Её формулировка весьма расплывчата и предусматривает наказание лишь для велосипедистов и других лиц, непосредственно участвующих в процессе дорожного движения. Пользователи СИМ зачастую уклонялись от штрафов, максимальный размер которых составляет 1,5 тыс. рублей.

Особенно сложно выявлять нарушителей, использующих личные СИМ, поэтому имеет смысл присваивать индивидуальные номера самокатам.

Как сообщало ИА Регнум, почти шесть из десяти граждан России (59%), опрошенных сервисом SuperJob, поддержали введение ограничения скорости для электросамокатов, а также установление возрастного потолка для лиц, управляющих такими транспортными средствами. Среди женщин оказалось больше всего сторонников ограничений — 67% (против 54% среди мужчин). Кроме того, новые меры получили более сильную поддержку со стороны родителей, чем среди тех людей, которые не имеют детей (64% против 56%).