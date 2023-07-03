Киев, 4 июля, 2023, 01:58 — ИА Регнум. Одна из стран обещала начать в июне подготовку украинских пилотов по управлению истребителями F-16. Из-за ошибки в расчётах график тренировок сдвигается. Соответствующее заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы приводит издание «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Было обещание начать обучение в июне от одной из стран, теперь они говорят, что продолжают подготовку к началу обучения, ошиблись в расчётах, им надо больше времени. Но у нас времени нет», — сказал глава украинского МИД.

По словам Кулебы, киевские власти работают с причастными сторонами над ускорением процессов.

Как сообщало ИА Регнум, на ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что американские истребители, если Киев получит их, будут гореть в огне российских ракет так же, как и горят немецкие танки Leopard.

В начале июля на затягивание подготовки украинских пилотов F-16 пожаловался президент Украины Владимир Зеленский. Графика тренировочных миссий пока нет, констатировал он.

По словам полковника армии США Дэниела Л. Дэвиса, самолёты F-16 уязвимы для российских средств обнаружения и поражения. Кроме того, для их эффективного применения нужна сложная инфраструктура. Эксперт также отметил, что обучение пилотов управлению этими истребителями займёт от 18 до 24 месяцев. Дэвис также сомневается, что F-16 получится поставить на Украину в 2023 году.