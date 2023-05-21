Вашингтон, 21 мая, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Даже если Киев получит истребители F-16, это не даст ВСУ преимуществ для того, чтобы переломить ситуацию на фронте. Об этом заявил отставной полковник американской армии Дэниел Л. Дэвис в статье, опубликованной 21 мая на портале Responsible Statecraft.

Сергей Савостьянов/ТАСС Истребитель F-16

«Резкая смена позиции администрации [президента США Джо] Байдена по этому вопросу вызывает много вопросов, главный из которых — насколько эффективно самолёты помогут Украине. <…> Как выяснилось, ответ не обнадёживает», — отметил Дэвис.

Военный эксперт напомнил, что F-16 не относятся к классу самолётов-невидимок, а потому российские ПВО могут их легко отследить и поразить. Кроме того, для максимальной эффективности эти истребители нужно интегрировать в единую систему управления с привлечением самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, поставку которых в США даже не обсуждают.

Дэвис также сомневается, что F-16 получится поставить на Украину в текущем году. Ранее в минобороны США сообщили, что на обучение пилотов и поставку истребителей Киеву может потребоваться от 18 до 24 месяцев. Даже если верить просочившейся информации, что обучение можно сократить до четырёх месяцев, это не влияет на время, необходимое для обеспечения поставок истребителей. Также нужно обучать персонал для обслуживания техники.

«Наконец остаётся вопрос о том, кто будет поставлять самолеты. <…> Поставлять истребители должны не США, а другие состоятельные страны, например европейские», — заявил отставной полковник.

Он также напомнил, что Вашингтону при поддержке Киева нужно избегать расширения конфликта за пределы Украины.

Как сообщало ИА Регнум, президент Соединённых Штатов Джо Байден 21 мая объявил, что США вместе с союзными странами начнут готовить украинских лётчиков управлять американскими F-16. Он заявил, что украинский президент обещал не применять эти истребители для продвижения на территорию России.

Советник командования ВСУ Юрий Игнат заявил, что в Киеве ожидают от партнёров поставки сразу нескольких десятков F-16. Прибытия этих самолётов на Украину ожидают ближайшей осенью. Италия и Германия уже заявили, что не смогут передать ВСУ американские истребители, так как не обладают ими.