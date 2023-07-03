Симферополь, 3 июля, 2023, 23:04 — ИА Регнум. Украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует умерить свои аппетиты в отношении Крыма, все они беспочвенные, заявил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

Иван Шилов ИА Регнум Крым

«Всё, на что может рассчитывать и претендовать Зеленский, это дырка от бублика или от мёртвого осла уши. Крым всегда находился в составе России, никогда оттуда юридически не выходил, и поэтому аппетиты свои ему необходимо умерить», — сказал Трофимов.

Депутат добавил, что Республика Крым всегда была, есть и будет российской территорией. Зеленскому следует заняться пока ещё контролируемой западной частью Украины, оставив Крым в покое, резюмировал Трофимов.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев согласится начать переговоры с Москвой после того, как Россия отступит к границам 1991 года и оставит Крым. По его словам, украинские власти не откажутся от продолжения боевых действий, даже если Россия согласится вернуться к границам по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что требования Киева о границах Украины 1991 года являются бессмысленными, так как исторически она является частью России.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин считает, что план Зеленского о мирном урегулировании конфликта является пусканием пыли в глаза западных союзников. Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области, а также Республика Крым являются неотъемлемой частью Российской Федерации, добавил он.

По словам ведущего историка Крыма, гендиректора Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина, полуостров попал в состав Украины достаточно неожиданно. Это было не до конца продуманное решение Никиты Сергеевича Хрущёва. Поэтому Крым весь период пребывания в составе Украины оставался пятым колесом в телеге украинской государственности. Украина, несмотря на то, что владела Крымом, какого-то большого значения ему не придавала.