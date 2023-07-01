Донецк, 2 июля, 2023, 01:49 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что план президента Украины Владимира Зеленского о мирном урегулировании конфликта является пусканием пыли в глаза западных союзников.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Так называемый мирный план Зеленского и его заявления о дипломатическом урегулировании конфликта носят декларативно-показательный характер», — заявил Пушилин в интервью ТАСС в субботу, 1 июля.

По его словам, Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области, а также Республика Крым являются неотъемлемой частью Российской Федерации.

«Сегодня его [Владимира Зеленского. — Ред.] мнение вообще никого, по сути, уже не волнует», — добавил Пушилин, подчеркнув, что слова украинского президента не имеют никакого отношения к реальной ситуации в зоне боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание The Washington Post сообщило, что представители властей Украины раскрыли директору Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяму Бёрнсу во время его тайной поездки в Киев план возвращения утраченных в ходе специальной военной операции территорий.

Представители украинских властей заверили Бёрнса в твёрдых намерениях вернуть значительную часть утраченных территорий к осени этого года.