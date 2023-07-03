Москва, 3 июля, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) признана потерпевшей стороной в деле о фиктивном трудоустройстве в вуз сотрудников Минобрнауки. Об этом 3 июля сообщили журналистам в пресс-службе академии.

Татьяна Титаева ИА Regnum Факультет РАНХиГС

Ранее стало известно, что проректор РАНХиГС Максим Назаров стал фигурантом уголовного дела о фиктивном трудоустройстве. Его обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

«РАНХиГС по данному делу признана потерпевшей стороной и оказывает посильную помощь правоохранительным органам», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В вузе добавили, что следственные действия в отношении проректора Назарова проводятся по эпизоду 2018 года, связанному с фиктивным устройством в академию сотрудников Минобрнауки.

Как сообщало ИА Регнум, Назарова задержали в конце июня, несколько суток он провёл в СИЗО. Тверской суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий. Проректору запретили пользоваться мобильной связью, интернетом, общаться с сотрудниками Минобрнауки и РАНХиГС. Дело Назарова ведёт главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

В 2022 году Назаров стал исполнять обязанности ректора академии после того, как прежнего ректора Владимира Мау задержали по делу о мошенничестве. Мау предъявили обвинения по двум эпизодам. Вскоре Назарова на этой должности сменил Алексей Комиссаров. Тогда же стало известно, что суд арестовал проректора РАНХиГС Ивана Федотова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Кроме того, 28 апреля 2023 года ФСБ возбудила уголовное дело против проректора по науке РАНХиГС Сергея Синельникова-Мурылёва. Его заподозрили в растрате бюджетных средств, выделенных на проведение научно-исследовательских работ по заказу органов государственной власти России.