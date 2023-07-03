Москва, 3 июля, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Россия никогда не позволит никаких наступлений на Крым и Севастополь. Об этом 3 июля заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

«Никто не позволит никогда каких-то наступлений на Крым и Севастополь. Надо, чтобы люди себя уверенно чувствовали, занимались сельским хозяйством, промышленным, социальным развитием», — сказала Матвиенко.

Она отметила, что севастопольцы люди крепкие и мужественные и они адекватно понимают ситуацию. Также она подчеркнула, что нет сомнений в том, что Россия победит.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что ВСУ с 4 июня потеряли на всех направлениях порядка 2,5 тысячи единиц различного вооружения. По его словам, в течение месяца российские средства противовоздушной обороны перехватили 158 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, 25 ракет Storm Shadow ВСУ и 386 беспилотников.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ потеряли около 20 тысяч человек после начала наступления на территории региона. Он добавил, что у Киева нет достижений, несмотря на значительные потери. Российские военные пресекают деятельность диверсионно-разведывательных групп и отбрасывают противника на исходные позиции.