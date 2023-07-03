Мелитополь, 3 июля, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Около 20 тысяч человек потеряли ВСУ в Запорожской области после начала наступления. Об этом 3 июля сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сторона противника, по приблизительным подсчётам, потеряла уже более 20 тысяч человек личного состава», — написал Балицкий.

По его словам, на ореховском направлении обстановка остаётся напряжённой, противник ежедневно атакует и действует интенсивно, но не жалеет своих солдат.

Врио главы региона отметил, что у Киева нет достижений, несмотря на значительные потери. Российские военные пресекают деятельность диверсионно-разведывательных групп и отбрасывают противника на исходные позиции.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с 4 июня потеряли на всех направлениях порядка 2,5 тысячи единиц различного вооружения. По его словам, в течение месяца российские средства противовоздушной обороны перехватили 158 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, 25 ракет Storm Shadow ВСУ и 386 беспилотников.