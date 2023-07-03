Москва, 3 июля, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, лишь выполнив цели спецоперации, поставленные президентом России. Об этом 3 июля сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

Известия/Николай Сиденков Глава Республики Крым Сергей Аксёнов

Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение покушения на руководство региона, которое готовила Служба безопасности Украины.

«Наши спецслужбы работают чётко и эффективно. Уверен, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны. А полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели СВО, поставленные президентом. Так и будет», — заявил глава региона.

Как передавало ИА Регнум, ФСБ предотвратила подрыв автомобиля главы Республики Крым Сергея Аксёнова, был задержан завербованный для данной цели Службой безопасности Украины гражданин России 1988 года рождения, ранее фигурант прошёл на Украине курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе обучение минно-взрывному делу. В ФСБ отметили, что довести свой преступный умысел до конца подозреваемый не успел, так как был задержан при изъятии из тайника взрывного устройства.

Ранее ФСБ предотвратила теракты Украины против руководства Запорожской области. Военная разведка Украины готовила теракты в отношении руководителей Запорожской области, их удалось предотвратить в результате проведения оперативной игры. Сотрудник украинской спецслужбы завербовал пособников среди местных жителей, его выявили контрразведчики.