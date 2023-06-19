Москва, 19 июня, 2023, 08:53 — ИА Регнум. Военная разведка Украины готовила теракты в отношении руководителей Запорожской области, их удалось предотвратить в результате проведения оперативной игры. Об этом сообщили 19 июня журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Главное управление разведки минобороны Украины готовило серию диверсионно-террористических актов в отношении руководителей военно-гражданской администрации Запорожской области и российских правоохранителей. Сотрудник украинской спецслужбы завербовал пособников среди местных жителей, его выявили контрразведчики.

Кроме того, добавили в ФСБ, получены исчерпывающие сведения о проводимых спецслужбой Украины операциях, установлен непосредственный исполнитель, задержан пособник, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814120" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ предотвратила теракты Украины против руководства Запорожской области

В отношении задержанной пособницы возбудили уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обращении со взрывными устройствами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее сотрудники ФСБ задержали в Брянской области местного жителя, который собирал сведения о силовиках в приграничных с Украиной районах и планировал теракт. Об этом стало известно 15 июня. Мужчина действовал по заданию украинских спецслужб. Он приобрёл материалы для изготовления самодельного взрывного устройства и оборудовал тайники.