Москва, 30 июня, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Россия не оставит беднейшие страны мира без зерна: она за свой счёт обеспечит поставки, если будет решено не продлевать больше зерновую сделку, заявил 30 июня министр иностранных дел Сергей Лавров.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Мы в случае прекращения действия черноморской инициативы обеспечим поставки сопоставимой или большей партии зерна в беднейшие страны за свой счёт, безвозмездно», — заявил Лавров.

В любой случае, экспорт российских удобрений и продовольствия продолжается. Россия обеспечивает экспортные операции, обходя и географические маршруты и другие технологические препятствия, выставленные Западом, отметил глава МИД РФ.

В этом сельскохозяйственном году российский экспорт зерна ожидается на уровне 50 млн тонн, сказал он.

«Я не вижу, какие есть доводы у тех, кто хотел бы продолжить действия этой черноморской инициативы, потому что она в части украинского зерна давно стала коммерческой», — сказал Лавров.

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