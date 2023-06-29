Луганск, 29 июня, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Украинская армия увеличивает количество бронетехники и живой силы в ударных группах на донецком направлении. Об этом 29 июня сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В районе населённого пункта Артемовск и Соледар со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. ред.) отмечается усиление действий наступательного характера», — написал он.

Эксперт отметил, что ВСУ нарастили численность бронетехники и военных в ударных группах, а также усилили артобстрелы российских позиций.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что украинские войска за прошедшие сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР. Под огонь ВСУ попали Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, Зайцево, Старомихайловка и Благодатное.

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал, что ВКС России ударом по Краматорску ликвидировали большое количество американских наёмников. По его словам, последние прибыли туда из Румынии на вертолёте с выключенными транспондерами.