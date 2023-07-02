Луганск, 2 июля, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Находящиеся в районе села Белогоровка в ЛНР бойцы 2-го армейского корпуса «Южной» группировки войск Вооружённых сил России призвали украинских солдат сложить оружие. Об этом 2 июля сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ

«Не хотим, чтобы они брали в руки оружие, все-таки правительство их фашистское заставляет народ», — обратился российский боец с позывным Бага, обращаясь к военнослужащим ВСУ через журналистов.

Бага призвал украинских военных сложить оружие и вернуться к своим семьям.

Белогоровка находится недалеко от Артёмовска, на одном из самых напряжённых участков фронта. В Минобороны 1 июля сообщили, что в этом районе российские бойцы отразили 15 атак противника. Днём ранее там отбили пять атак ВСУ.

29 июня военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинская армия наращивает силы в районе Артёмовска, в том числе подтягивает бронетехнику. Также противник усилил обстрелы на этом направлении.