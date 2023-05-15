Москва, 16 мая, 2023, 00:44 — ИА Регнум. Следователи предъявили обвинения мужу блогера Елены Блиновской Алексею в уклонении от уплаты налогов, а также в легализации доходов. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил Telegram-канал Следственного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Елена Блиновская

«Для совершения преступления Блиновская в качестве соучастников преступления, выполняющих роль пособников, привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц», — говорится в распространённом сообщении.

В столичном СК отметили, что в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании Алексею Блиновскому меры пресечения. На данный момент сотрудниками Следственного комитета проводятся мероприятия, направленные на установление причастности фигурантов дела к совершению соответствующих преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, Елену Блиновскую задержали на границе Смоленской области и Белоруссии 27 апреля при попытке покинуть территорию России. При себе у неё имелись авиабилеты в другую страну.