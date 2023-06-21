Москва, 21 июня, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы 21 июня продлил ещё на один месяц срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской в рамках уголовного дела о неуплате 918 млн рублей налогов.

Сергей Корсун ИА REGNUM Елена Блиновская

Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в отношении Блиновской и на один месяц продлил срок домашнего ареста (то есть до 26 июля). Помимо этого, суд сохранил избранные ранее блогеру запреты, в том числе на пользование мобильной связью и интернетом.

Как передавало ИА Регнум, блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов на сумму почти в миллиард рублей, в ходе судебного заседания 21 июня заявила, что полностью признаёт свою вину и активно сотрудничает со следствием.

Она отметила, что не нарушала установленные на период следствия ограничения и не пользовалась интернетом, а новые публикации в её Telegram-канале стали результатом взлома и в отношении злоумышленников уже возбуждено уголовное дело.

Блиновскую задержали 27 апреля, когда она пыталась выехать в Белоруссию. По версии следствия, она не уплатила 918 млн рублей налогов.